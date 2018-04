Geurtjes van Porsche

Door: BV

et op tijd voor vaderdag. Porsche Design, de afdeling die gespecialiseerd is in het uitmelken van het Porsche-merk, heeft net een nieuwe lijn geparfumeerde producten voor de man aan z'n aanbod toegevoegd. De lijn heet "The Essence" en bestaat uit een aftershave (zowel het klassieke product als een balsem), shampoo en douchegel en deo's voor zowel mensen die graag spuiten of liever rollen. De geur zou koude metaalaccenten combineren met warme tonen.