Pagani Zonda Cinque - details

Door: BV

Pagani's Zonda Cinque is in essentie een straatlegale versie van de Zonda-racewagen. Een model dat in een bijzonder gelimiteerde oplage van vijf stuks (vandaar de naam) zal gebouwd worden. En nu alle vijf de exemplaren voor één miljoen euro (af-fabriek) de deur uit zijn, wil het merk wel wat extra beelden en details vrijgegeven. Het gepeperde prijskaartje is overigens al relatief. Lamborghini's Reventon kost exact even veel en daar worden er wel twintig van gebouwd. Dat is dus een pak minder exclusief...

Wat we van de Cinque meer weten dan voorheen zijn vooral de cijfertjes. De bij Mercedes AMG betrokken twaalfcilinder schopt het tot 678pk. Door nog intensiever gebruik te maken van lichtgewicht materialen als carbon en magnesium wist de Italiaanse sportwagenbouwer nog eens 40kg te besparen. De Zonda F tikt af op 1250kg, deze Cinque weeg slechts 1210kg. De sprint duurt maar 3,4 tellen en weer tot stilstand komen vanaf 100kmp/u gaat nog sneller. De ceramische schijven dwingen de wielen in amper 2,1 tel tot stilstand. De topsnelheid bedraagt alvast meer dan 350km/u.