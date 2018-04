Corvette ZR1: de prestaties

Door: BV

C

orvette lost druppelsgewijs wat informatie over de hevigste productie-Corvette ooit; de ZR1. De door een compressor opgewerkte 6,2l grote V8 schopt het tot 647pk en 819Nm koppel. Dat wisten we al. En dat de Corvette in staat is om een top van 322km/u te halen wisten we ook al. Wat er dan nieuw is? De acceleratiecijfers. De Corvette doet het sprintje in 7 seconden. Niet naar 100, maar naar 160km/u. 210km/u wijst de snelheidswijzer naar 11,3 tellen aan en de sprint naar 60Mph (96km/u) duurt amper 3,4 tellen. Ook deze super-Corvette maakt eind dit jaar de oversteek naar het Europese vasteland. De prijs is nog lang niet gekend. De Amerikanen moeten er alvast 105.000 dollar voor ophoesten.