Opel Insignia: de motoren

Door: BV

Opel heeft aan de vooravond van de opening van de British Motor Show, de nieuwe Insignia uit de lucht laten vallen. Letterlijk, want Opel's nieuwe grote middenklasser werd er vanop 45m hoogte uit een kokon neergelaten op amper 6 seconden tijd. Bij de publiciteitsstunt werd ook wat extra informatie vrijgegeven. Zo was het motorenpalet tot heden onuitgegeven.

Wie een benzine in de neus van de Insignia wil lepelen, krijgt meteen de keuze uit vier motoren. De instapper wordt een 115pk sterke 1.6l. Erboven vinden we de inmiddels ook bekende 1.8 met 140pk. Die zijn beiden atmosferisch. De tweeliter die een trapje hoger in de catalogus staat, is geblazen en daardoor ook meteen goed voor 220pk. Op het hoogste schavot staat de 2.8l V6 turbo die we reeds uit de laatste Vectra OPC kennen. Dat blok is goed voor 260pk.

In het dieselaanbod is het vergeefs zoeken naar de gekende 1.9 van Fiat-origine. Nu de scheiding tussen GM en de Italianen een feit is, kiest Opel weer voor centrales van eigen makelij. Die hebben altijd een slagvolume van 2 liter en zijn verkrijgbaar in drie vermogensversies; 110, 130 en 160pk.

Alle motoren, benzine en diesel, voldoen aan de Euro V-emissienormen. Ze worden steeds gekoppeld aan een zesbak. In nagenoeg alle gevallen wordt die standaard met de hand bediend, maar de versies met automaat hebben recht op even veel gangwissels. De Insignia is net als de Vectra voorwielaangedreven. Alleen de 2.8l V6 turbo heeft standaard recht op vierwielaandrijving, maar dat systeem is eveneens optioneel voor de geblazen tweeliter benzine.