Hummer vliegt eruit

Door: BV

Hummer verkeert in zwaar weer. Enkele jaren geleden was het merk van de GM-groep nog bijzonder hip, maar intussen maakte het groene gedachtengoed opmars en -vooral- swingden de Amerikaanse brandstofprijzen de pan uit. En hoewel Hummer afgelopen jaar buiten de VS nog een fikse groei liet optekenen, gingen de verkoopscijfers op de belangrijke thuismarkt de dieperik in. Er werden 39% minder Hummers verkocht, en de lancering van de pick-up-versie van de H3 zal die trend niet kunnen ombuigen.

Bij GM was het merk al een tijdje onder ‘strategic review'. De goede verstaander weet dat GM dan even polst naar overnamekandidaten. En die blijken er te zijn. De Indische constructeurs Tata en Mahindra worden in de wandelgangen genoemd, al zijn er natuurlijk geen officiële verklaringen. Topman Bob Lutz heeft in een interview aangegeven dat Hummer in de etalage staat. De verkoop is slechts een kwestie van tijd. In één adem doet GM de moeite om te ontkrachten dat Saab hetzelfde lot beschoren is. GM beschouwt Saab als een essentieel onderdeel van z'n Europese activiteiten.