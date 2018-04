GM gooit planning Saab overhoop

Door: BV

et zijn drastische tijden bij GM. En voor één keer heeft dat niet met de gigantische schuldenberg van de groep te maken. Ditmaal zijn de almaar strenger wordende CO2-normen de boosdoener. Die dwingen de autoconstructeurs om te ‘downsizen'. En niet alleen de motoren, maar ook de modellen zullen in de toekomst kleiner worden. GM heeft Saab daarom een ‘njet' gegeven op het verzoek om zowel de toekomstige 9-5 als 9-3 op het Insignia-platform te bouwen. Dat wordt het exclusieve voorrecht van de grootste Saab. De opvolger van de 9-3, die nu nog de basis met de Vectra deelt, zal op de Epsilon 2-bodemplaat moeten passen. Dat is het onderstel van de volgende Astra, en ook van de toekomstige Chevrolet Nubira-opvolger. Saab dacht z'n nieuwe 9-1 op die structuur te vijzen, maar dat loopt nu in het honderd. Wellicht wordt de kleinste Saab gefabriceerd op het Corsa-onderstel. De wijziging zorgt voor een vertraging. De kleine Saab had in 2010 in de catalogus moeten staan. Nu wordt gemikt op 2012.