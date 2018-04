Volgende Saab 9-5 met 1.6l benzinemotor

Door: BV

E

erder deze maand raakte bekend dat General Motors de productplanning bij Saab in het honderd had doen lopen. De 9-3 komt niet op het platform van de Opel Insignia, maar moet het stellen met dat van de volgende Astra-generatie. Saab wou daarop een nieuwe instapper ontwikkelen, maar die zal nu op het Corsa-onderstel moeten passen. Strengere CO2-regels zijn de reden voor het potje paniekvoetbal. De opvolger voor de 9-5, die z'n houdbaarheidsdatum al lang overschreden heeft, wordt wel gebaseerd op Epsilon II-platform van de Insignia. Maar om de uitstoot omlaag te krijgen, zal ook die het met een kleinere motor moeten stellen. De instapper wordt een 1.6l. Die zal in de gemengde cyclus bescheiden CO2-emissies laten optekenen. Door de turbotechnologie op te waarderen wordt die minstens even krachtig als het huidige basisaanbod in de 9-5. Wie vlotter uit de startblokken wil schieten, hoeft niet meteen te wanhopen; ook de 2.8l V6 met twee turbo's staat (voorlopig) nog op de planning.