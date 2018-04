Opel Insignia: de break!

Door: BV

Op het Autosalon van Londen debuteerden de vier- en vijfdeursversies van de opvolger voor Opel's Vectra. In oktober is het de beurt aan de break van deze Insignia. En die zal Sports Tourer heetten. Hij zal vanaf de lente van 2009 gecommercialiseerd worden. Opel is er als de kippen bij om te zeggen dat het niet zomaar om een afgeleide van de Insignia gaat, maar dat het in feite om een compleet ander model gaat. De neus is nochtans gelijk aan die van de grootste berline van het merk, maar vanaf de B-stijl heeft het model recht op een specifieke koets. De Sports Tourer krijgt een kofferklep die opvalt doordat ze ver in de flanken is doorgetrokken. Een element dat de ontwerpers willen benadrukken met grote en volledig geïntegreerde achterlichten.

Opel belooft een royale leefruimte voor vijf inzittenden en een bagagevolume van niet minder dan 540l. Om dat mogelijk te maken werd de Sports Tourer 80mm langer en meet hij 4,91 meter. De wielbasis is identiek aan die van de sedanmodellen: 2,74m.

De break neemt de zeven motoren over die reeds voor de Insignia aangekondigd waren. Maar Opel neemt de gelegenheid te baat om meteen over nog twee extra (nieuwe) motoren te berichtten. Het aanbod wordt uitgebreid met een kleine turbobenzinemotor en een nieuwe turbodiesel. Niet alleen voor deze Sports Tourer, maar ook voor de sedans. Exacte specificaties houden de heren uit Rüsselsheim nog even achter de hand.

Vanzelfsprekend profiteert de Sports Tourer van de snufjes die ook de sedans te beurt vallen. We denken dan onder meer aan adaptieve koplampen (die hun verlichtingspatroon aanpassen aan de verkeerssituatie), een camera die verkeersborden kan lezen of ergonomische sportzetels. Ook de Sports Tourer wordt beschikbaar met de FlexRide-ophanging. Een systeem dat samen met de sturing van de schokdempers de instellingen voor de gasklep en stuurbekrachtinging aanpast aan de gekozen rijmodus. Standaard zal de Insignia zich aan de voorwielen door het verkeer slepen, maar vierwielaandrijving is beschikbaar.