Details: Bugatti Veyron Grand Sport

Door: BV

Op het Pebble Beach Concours d'Elegance heft Bugatti dit weekend z'n Veyron Targa officieel voorgesteld. Dat model heet officieel Grand Sport en beschikt over een afneembaar glazen dak. Het model tikt ermee af op 1.968kg. Dat is 80kg meer dan de gesloten Veyron. Glas weeg nu eenmaal meer dan metaal en ook structurele verstevigingen leggen extra gewicht in de schaal. Die hebben overigens nauwelijks of geen invloed op de prestaties. Met open dak haalt de 1.001pk sterke supersportwagen een snelheid van 360km/u. Met het dak op z'n plaats wordt de begrenzer uitgeschakeld en stuwt de 8-liter W16 met vier turbo's de bolide naar 407km/u. De sprinttijd neemt 2,7 tellen in beslag. 200 staat na 7,3 seconden op de teller en de kaap van 300km/u met het gaspedaal in de vloer al na 16,7 gerond. Dat vraagt natuurlijk sloten benzine, maar dat is bijzaak. Bij een normale rit in stadsverkeer verdwijnt er elke 100km al goed 40 liter door de cilinders.

Bugatti garandeert de exclusiviteit van de Veyron Grand Sport. Het zal niet meer dan 150 Targa's bouwen. En die worden aan niet meer dan 100 nieuwe klanten uitgeleverd. De eerste vijftig zijn immers voorbehouden voor klanten die eerder al één van de 300 gesloten Veyron's op hun naam lieten schrijven.