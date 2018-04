Lexus LS460 met vierwielaandrijving

Door: BV

De Lexus LS460 is er voortaan niet alleen met achterwielaandrijving. Op 26 augustus stelt het merk er immers de vierwielaangedreven variant van tentoon op het Autosalon van Moscou. Het systeem omvat drie diffentiëlen en wordt overgenomen van de LS 600h, die altijd op de vier wielen wordt aangedreven. Het omvat onder meer een compact Torsen Limited Slip Differentieel. De vermogensverdeling tussen de voor- en achteras is variabel, maar in normale omstandigheden blijft het een voorkeur hebben voor de achtertrein. Die krijgt 60% van het vermogen.