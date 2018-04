Aston Martin reanimeert Lagonda

Door: BV

Ulrich Bez, de grote baas bij Aston Martin, heeft bevestigd dat het de naam Lagonda weer in het leven zal roepen. Bez wil het merk immers verder uitbreiden. Momenteel verkoopt Aston Martin auto's in 32 landen, maar is het potentieel beperkt omdat het productgamma uitsluitend uit sportwagens bestaat. Bez wil in de toekomst in meer dan 100 landen actief zijn. Aston Martin zal sportief blijven, maar onder de merknaam Lagonda wil het bedrijf ‘veelzijdige producten' ontwikkelen. Die zullen niet alleen van een uitzonderlijke kwaliteit zijn, maar ook praktische kenmerken hebben.

Volgend jaar zou Lagonda z'n honderdste verjaardag vieren. Aston denkt nog tijdens dat feestjaar een eerste concept car klaar te hebben. Die auto zou in 2012 op de markt moeten zijn, zo zegt Bez.