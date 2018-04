Holden HSV Clubsport R8 Tourer

Door: BV

Het is een mond vol, de naam van deze op het eerste zicht vooral praktisch ingestelde break. Maar de auto is ook een handvol. Het is immers geen huis-tuin-en-keuken Holden. Zoals Mercedes AMG heeft, Cadillac CTS, Opel OPC, BMW M, heeft de Australische GM-dochter Holden ‘HSV'. Dat staat voor Holden Special Vehicles. En die afdeling is nogal sterk in het inpassen van buitenmaatste motoren.

Deze Clubsport R8 Tourer heeft onder dekap een 6,2l grote SL3 V8. Die komt uit de Corvette en is goed voor 430pk en 550Nm. En ook de transmissie komt s'werelds best verkochte sportwagen. Je kan het vermogen naar de achtertrein sturen via een handbediende zesbak of via een automaat met even veel verhoudingen.

Natuurlijk zijn de remmen en ophanging aangepast, en uiteraard oogt de break lekker bruut. HSV gaat hooguit 120 stuks bouwen voor de Australische markt. De Britten hopen intussen dat het rechtsgestuurde model ook bij hen op de markt gedumpd wordt. De Holden VXR8 is eerder al opgekit tot Vauxhall en viel onder meer bij Jeremy Clarkson van TopGear in de smaak. Op een linksgestuurde versie voor het Europese vasteland moeten we niet hopen.