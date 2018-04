Toyota verbetert Hilux

Door: BV

Toyota houdt voor modeljaar 2009 z'n pick-up, de Hilux nog eens tegen het licht. Amper drie jaar na z'n marktintroductie acht het merk de tijd rijp om één en ander bij te slijpen. De Hilux is dan ook geen lichtgewicht. Binnen het segment heeft het model in Europa een marktaandeel van 22%. Het model krijgt alvast meer opsmuk op de neus. De meest in het oog springende elementen zijn een trapeziumvormige grille, een donkergrijze strootstrip op de neus en grotere luchtinlaten. Aan de binnenzijde noteren we een nieuw vierspakig stuurwiel met geïntegreerde bedieningselementen en wordt de versnellingspookknop op het gros van de versie met een lapje leder getooid. De klimaatregeling kan voortaan ook van het volautomatische type besteld worden. De topversies tot slot hebben recht op nieuw zitmeubilair met meer geprofileerde zijdelingse steunvlakken.

Onder de kap vinden we nog steeds de drieliter dieselmotor van het merk. Die is goed voor 171pk. Die is nog steeds leverbaar met een handbak. De oude viertrapsautomaat wordt echter uit het gamma gekeild. Een modernere automatische vijfbak komt in de plaats. En omdat die meer koppel kan verwerken levert de common-rail centrale van de Hilux dan 360Nm af. Trekkracht die tussen 1.400t/min en 3.400t/min permanent ter beschikking is. De winst bedraagt 17Nm. Toyota claimt ook een beter comfort en een meer voorspelbaar weggedrag omwille van aanpassingen aan de ophanging. De topversies worden voortaan uitgerust met stabiliteitscontrole. De vernieuwde variant wordt rond de jaarwisseling bij de dealer verwacht.