Speciale reeksen Range Sport en Freelander II

Door: BV

Land Rover introduceert twee special reeksen. De eerste is de Range Rover Sport Black & White. Die is gebaseerd op HSE-uitrustingsniveau en wordt geleverd met een premium zwart lederen interieur met ivoorkleurige stiknaden, donkere achter- en zijruiten en 20-duims lichtmetalen velgen. De uitrusting is voor de gelegenheid gespekt met Bluetooth telefoonintegratie en een pakket dat een verwarmde voorruit, -sproeiers en zetels voor- en achteraan omvat. Het model wordt geleverd met een zwart of een wit koetswerk. De TDV6-motor is er vanaf € 65.500 en de nieuwe achtcilinder dieselmotor TDV8 moet Land Rover € 75.300 opbrengen. Voor de klant bedraagt het voordeel telkens € 4.390.

De Freelander SX is gebaseerd op de Freelander S die standaard beschikt over 17'' lichtmetalen velgen, elektrisch inklapbare, verwarmbare en verstelbare buitenspiegels, over het parkeerhulpsysteem achteraan, mistlichten vooraan met koplampsproeiers, een regen- en een schemersensor, een snelheidsregelaar en een automatische klimaatregeling. De SX beschikt daarnaast nog over een parkeerhulpsysteem vooraan en een lederen interieur. De Freelander SX wordt vanaf € 34.900 aangeboden.