Plagen voor nieuwe Opel Astra

Door: BV

Het duurt nog een vol jaar eer Opel z'n nieuwe Astra voorstelt. Dat zal gebeuren op het Autosalon van Frankfurt, in september 2009. Maar omdat gedoodverfde concurrent Volkswagen nu al z'n zesde Golf-editie introduceert, mag het publiek al wat opgewarmd worden. Kwestie van potentiële klanten te overtuigen dat het wachten de moeite waard is.

De vijfdeurs is de eerste versie die we achter de kiezen krijgen. Het model zal gebouwd worden op een gloednieuw onderstel. Dat is de bodemplaat die ook gebruikt zal worden voor de Chevrolet Cruze (die wel in Parijs debuteert) en de volgende generatie Saab 9-3. Opel belooft dat een hoop nieuwe technologiën, die nu debuteren in de Opel Insignia ook op de nieuwe Astra aanwezig zullen zijn. Het heeft het dan onder meer over de meedraaiende intelligente koplampen en het systeem dat de bestuurder niet alleen waarschuwt wanneer hij of zij van z'n rijstrook afwijkt, maar ook de snelheidsbeperkingen kan lezen.

Deze beelden geven een eerste indruk van het lijnenspel van de nieuwe generatie. En Opel licht een tip van de sluier over de interieurinrichting. Het bedrijf heeft het over een golvend dashboard en een naadloze aansluiting tussen de boordplank en de deurpanelen.