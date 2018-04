Meer versies Artega GT in de maak

Door: BV

De productie van de Artega GT start volgende maand. En hoewel het Duitse bedrijf achter het product zegt jaarlijks hooguit 500 stuks van de Porsche Cayman-killer te kunnen bouwen, denkt het bedrijf nu al aan extra varianten. Momenteel is een 300pk sterke 3,6l V6 (afkomstig van VW) de enige beschikbare motor. Daarmee is de GT, die niet eens een ton zwaar is, 270km/u snel. Volgens de Duitsers is daaronder nog ruimte voor een compacte, krachtige viercilinder. Dat zou wel eens de 2.0 TFSI van dezelfde leverancier kunnen zijn. Het piepjonge merk wil graag een lichtgewicht editie van z'n sportwagen daarmee uitrusten. Wanneer dat zal gebeuren, laat het bedrijf niet los.

Als de sportwagen aanslaat, komt er ook een open versie. Die krijgt een wegklapbare stoffen kap en zou al in 2010 aan het gamma toegevoegd worden.