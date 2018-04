Wereldpremière Lexus IS Cabrio in Parijs

Door: BV

Lexus zal op het Autosalon van Parijs z'n nieuwe IS 250 C (Convertible) presenteren. Dat is na de gewone berline en de performante IS F de derde telg in de IS-familie. Beelden heeft het merk evenwel nog niet vrijgegeven.

Naast deze absolute nieuwigheid, besteedt Lexus vooral aandacht aan de LF-Xh hybrid concept. Dat is de voorbode van de volgende SUV van het merk. Het uittredende model heeft immers al wat van z'n pluimen verloren. De LF-Xh wordt aangedreven door een V6-benzinemotor die wordt bijgestaan door elektromotoren. Eerder stelde Lexus het model tentoon in zilvergrijs, maar voor Parijs beloven de Japanners een zwarte versie.