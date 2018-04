Saab rukt dak van 9-X

Door: BV

Saab is nog niet uitgekeken op het 9-X Concept. Ter gelegenheid van het Autosalon van Parijs rukken de Zweden er het dak af. En als je weet dat de 9-X een verre voorvader is van de volgende 9-3, dan zie je hier misschien enkele trekken van de volgende Cabrio. Saab houdt voor dit studiemodel vast aan een canvas dak, en trekt tegelijk de C-stijl ver over de oren van de stijloefening.

Het showexemplaar heet wellicht 9-X Air, maar Saab heeft officieel nog geen enkele informatie daarover vrijgegeven. We moeten het stellen met deze (gelekte) beelden van lage kwaliteit tot het merk zelf communiceert. Komt het tot serieproductie van dit model, dan doet Saab dat wellicht op het platform van de volgende Astra-generatie. Eerder was het plan opgevat om de 9-3 op hetzelfde platform als de aanstormende Saab 9-5 te plaatsen (dat van de Opel Insignia), maar daar heeft GM inmiddels een stokje voorgestoken. De 9-3 wordt een maatje kleiner en de toekomstige kleine 9-1 wordt heet gewassen zodat hij op het platform van de Corsa past.