Tweede plaagstoot van Lamborghini

Door: BV

L

amborghini pakt op het Autosalon van Parijs uit met -naar eigen zeggen- een fonkelnieuw model. Vorige week gaf het merk uit Sant' Agata al een eerste foto van de achterdiffuser prijs en nu wordt de nieuwsgierigheid weer aangewakkerd met een blik op de velg. Meer informatie is daarbij niet vrijgegeven. Over de ware toedracht blijft het speculeren. Er wordt geopperd dat het wel eens een vierdeurs zou kunnen zijn, maar de kans is groter dat het gaat om een Murcièlago afgeleide. Krachtiger en met een styling die heel wat overeenkomsten met de Reventon vertoont. We houden u op de hoogte.