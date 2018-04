Mystery-Mitsubishi is vernieuwde Colt

Door: BV

Vorige week kondigde Mitsubishi drie premières aan voor het Autosalon van Parijs. Het gaat om de Lancer Sportback (waarvan u in het Auto55.be - testarchief al een verslag vindt) en een diesel-woestijnracer die wat trekken van de Lancer heeft. Van de derde nieuwigheid kregen we alleen dit plaagbeeld. Inmiddels zijn er afbeeldingen van het mysterieuze model uitgelekt. Het blijkt om een grondige opfrisbeurt voor de in 2004 gelanceerde Mitsubishi Colt te gaan.

Het model krijgt wat Mitsubishi de ‘Jet Fighter Grille' noemt. Het is de omgekeerde trapeziumvormige bumperoverschrijdende grille die op de neus van de Lancer debuteerde en waar het merk snel een familiegezicht van wil maken. Achteraan de vijfdeurs maken de hoog opgetrokken lichtblokken plaats voor meer bescheiden exemplaren. Meer informatie is er nog niet, maar we gaan ervan uit dat de Japanners de gelegenheid te baat nemen om ook het interieur op te waarderen. Officiële beelden volgen ten laatste op twee oktober.