Hybride Siebener van BMW

Door: BV

De Hybride-hype maakt nog meer slachtoffers, vooral bij de grote luxewagens die zich dringend een milieuvriendelijker imago moeten (willen) aanmeten. Vorige week presenteerde Mercedes de nieuwe S400 BlueHybrid en ditmaal trekt BMW het doek van de 7-Reeks die door een elektromotor aan goede prestaties en een lager verbruik geholpen wordt. Het is nog een studiemodel, maar een productieversie volgt gewoon volgend jaar.

De hybride 7 wordt 427pk sterk. De eerste 407 paarden zijn afkomstig van de dubbel geblazen V8. Voor de laatste twintig wordt beroep gedaan op een elektromotor die ook nog eens 210Nm aan het koppel toevoegt. Net als de eerder vermeldde Mercedes is dit een ‘mild hybrid', wat betekent dat de elektromotor de auto niet alleen kan voortbewegen. Hij assisteert alleen. En er is nog een parallel; beide Duitsers kozen voor een Lithium-Ion-batterijenset om energie in op te slaan. Daarmee spelen ze een voortrekkersrol in de industrie. De 7 is te zien op het Autosalon van Parijs.