Ook Chrysler, Jeep en Dodge gaan elektrisch

Door: BV

Chrysler, Jeep en Dodge werken onder de vleugels van de Chrysler groep aan elektrische voertuigen. Het merk heeft momenteel drie modellen - één voor elk merk - op stapel staan. Ten minste één daarvan zal in 2010 op de Noord-Amerikaanse markt verschijnen en na 2010 verwachten we het ook in Europa. Volgend jaar verwacht Chrysler er echter al een hondertal te kunnen leveren aan overheidsdiensten, nutsmaatschappijen en ontwikkelingsprojecten.

Chrysler pakt uit met elektrische aggregaten die flexibel zijn. Dat wil de groep bewijzen door een geheel elektrische achterwielaangedreven sportwagen voor Dodge te bouwen, een 4x4 (uiteraard) voor Jeep en een voorwielaangedreven monovolume bij Chrysler onder te brengen.

In de Dodge EV herkent u wellicht de Lotus Europa, en dat is geen toeval. Dodge speelt immers vals door juist dat model met een elektrische aandrijving voor te stellen. Lotus beschikt immers al over die technologie, die onder meer bij het Amerikaanse Tesla wordt gebruikt. De Dodge werkt op een 268pk en 650Nm sterke elektromotor die door lithium-ion-batterijen aangedreven wordt. Voldoende voor een top van 193km en een indrukwekkende sprinttijd tot 100km/u van minder dan vijf tellen. Een laadtijd van vier volstaat voor een volledige batterijlading en levert een autonomie van 240 tot 320km op.

De Wrangler is eveneens uitlsuitend elektrisch aangedreven, door een elektromotor die even krachtig is maar beperkt is tot 400Nm. Een kleine benzinemotor met geïntegreerde stroomgenerator drijft de wielen niet aan, maar genereert wel stroom voor het systeem. Met 30 liter in de tank komt de Jeep EV 640 kilometer ver. De eerste 64 hoeft de benzinemotor niet eens tussen te komen. De Chrysler EV is een Town & Country die met dezelfde technologie is uitgerust. Om de bestaande aandrijflijn te sparen is de elektromotor hier teruggebracht tot 255pk en 350Nm. De autonomie is identiek aan die van de Wrangler.