Renault Megane Coupé gelekt

Door: BV

Volgende week stelt Renault op het Autosalon van Parijs de nieuwe Megane voor. Renaults nieuwe middenklasser krijgt een meer conventioneel lijnenspel dan z'n fel besproken voorganger en debuteert in z'n vijfdeursuitvoering. Maar uiteraard wordt achter de schermen al hard aan de driedeursvariant gewerkt. Die zal weerom als Coupé door het leven gaan en verantwoordt die aanduiding met lijnen die meer sportiviteit oproepen. Om eventuele copycats te snel af te zijn, heeft Renault de vorm van die driedeurs al laten registreren bij de bevoegde Europese instanties. Het zijn beelden van een kleimodel, die inmiddels op het web zijn beland. Eerder al ondergingen Mazda (met de facelift van de MX-5 en de volgende generatie 3 en de Seat met de Exeo hetzelfde lot).

Officiële informatie is er nog niet, maar we weten al dat de vijfdeurs met vier benzine- en evenveel diesels leverbaar wordt. En dat wordt bij de Coupé niet anders. Je zal de keuze krijgen uit een 1.6 met 100, dan wel 110pk, een gloednieuwe 1.4l turbomotor met 130pk en een geblazen 2.0 met 180pk. Dieselen kan met een 1.5 dCi die goed is voor 85 of 105pk en tweeliters die 130 of 160pk leveren.