Campagnola is Iveco's kleine terreinbeul

Door: BV

Het is goed mogelijk dat de naam Campagnola een belletje doet rinkelen. Fiat (dat eigenaar is van Iveco) had vanaf de jaren vijftig tot eind jaren tachtig een terreinwagen in het programma met die naam. Nu wordt die door dochter Iveco gebruikt voor een tweede terreinwagen. Die is net als de eerder dit jaar voorgestelde Massif de vrucht van een doorgedreven samenwerking -om het geen overname te noemen- met het Spaanse Santana. Dat bedrijf beschikt immers over de blauwdrukken van de originele Land-Rover, die als basis voor de Defender diende.

De Massif is weinig meer dan een door Giugiaro gecamoufleerde versie van de oer-Land-Rover, compleet met bladveren én starre assen voor zowel de voor- en de achtertrein, maar voorzien van een moderne 176pk sterke 3.0 viercilinder dieselmotor van Iveco (afkomstig uit de Daily). Die bak wordt zelfs gekoppeld aan een handbediende zesbak. De Massif beschikt steeds over een lange wielbasis en bestaat in utilitaire uitvoeringen (zelfs als chassis-cabine) en versies voor personenvervoer. De ‘nieuwe' Campagnola is de korte versie -4,25m lang, 2,05m hoog en 1,75m breed- van hetzelfde product, voorzien van een identieke aandrijflijn. Deze wordt echter enkel leverbaar in een personenwagenuitvoering. De bijzonder robuuste architectuur wordt zonder twijfel het voornaamste verkoopsargument, maar Iveco wil evenmin dat z'n klanten van alle luxe verstoken blijven. Daarom beschikt de Campagnola immer over een lederen interieur, twee elektrisch bedienbare zijramen en airco. Om de kostprijs enigszins binnen de perken te houden, biedt Iveco voorlopig slechts één versie aan in twee kleuren; groen dat geen groen is en wit waarvoor hetzelfde geldt.