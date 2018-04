Final Series van Bentley Arnage

Door: BV

Bentley's Arnage wordt 10. Dat is een eerbiedwaardige leeftijd voor een auto en het model wordt binnenkort dan ook op pensioen gestuurd. Voor het zover is, wil het legendarische Britse merk nog 150 stuks van deze ‘Final Edition' slijten. Die is, zoals dat hoort bij uitsmijters, voorzien van extra toeters en bellen. Ditmaal omvat de uitrustingslijst specifieke 20-duims lichtmetalen velgen, een in de grille verzinkbaar motorkapembleem, een nieuw vormgegeven luchtdoorstroomopening op de flank en een bijzonder rijkelijke interieuraankleding. Die omvat een drankcabinet in de rugleuning van de passagierszetel vooraan, compleet met ‘final edition' bekers en drankfles in edelmetaal. In de koffer zitten vier Bentley-paraplu's en her en der vind je ‘final-series'-typeplaatjes.

Onder de kap zit een achtpitter waarvan het blok al uit 1959 dateert. Wellicht wordt ook daarvan afscheid genomen. In z'n laatste uitvoering is die 6,75l groot, voorzien van twee turbo's en goed voor 500pk en 1.000Nm trekkracht. De Arnage, die niet bepaald als vederlicht te boek staat, kan er in 5,5 tellen mee naar 100km/u accelereren. De berline raast desnoods naar een onbegrensde top van 288km/u.