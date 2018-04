Exclusief: meer beelden Chevrolet Volt

Door: BV

Vorige week onthulde Chevrolet de productieversie van de Volt. Die gaat tijdens modeljaar 2010 in productie en zal het eerste jaar de VS bedienen en vanaf 2011 ook in Europa geleverd worden. De constructeur gaf eerder enkele beelden vrij en wij trakteren u nu exclusief op meer beeldmateriaal van de productieversie. Een selectie daarvan kan u (voor persoonlijk gebruik) downloaden als wallpaper.

Aan boord van de Volt passen vier inzittenden. De aandrijving van het model is geheel elektrisch. Een elektromotor van 150pk en 370Nm is voldoende voor een topsnelheid van 161km/u. De batterij kan je opladen via netstroom. Daarvoor is een aansluiting voorzien in de flank van de auto, onder het Volt-logo. Op een volle lading geraakt het model 60km ver. Als de batterijen leeg zijn zorgt een compacte benzinemotor voor de stroomvoorziening. Die kan ook lopen op Bio-Ethanol.