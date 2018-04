Derde teaser: vierdeurs van Lambo?

Door: BV

amborghini heeft zopas voor de derde maal (en wellicht niet eens laatste maal) een plaagbeeld vrijgegeven van het studiemodel dat volgende week op het Autosalon van Parijs zal debuteren. Ditmaal krijgen we een blik op een achterlicht, en worden de geruchten dat het om een vierdeurs gaat, weer sterker. Het is niet de bij de Reventon geleende, vormgeving met Y-vormige ledverlichting in de achterste units, die de stelling meer waarschijnlijk maken. Het is de aanwezigheid van een koetswerknaad rechts van de lichtunit (voor een kofferklep?). Bij een vierdeurs hoort een voorin geplaatste motor. Het model zou in de toekomst de Aston Martin Rapide, Porsche Panamera en de Maserati Quattroporte kunnen bekampen. Wordt weerom vervolgd...