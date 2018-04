Schaamteloos: Seat Exeo

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs presenteert Seat de Exeo. Dat is een vierdeurs Sedan die in het gamma plaatsneemt naast (eigenlijk boven) de reeds bestaande Toledo, die ondanks z'n bescheiden verkoopsresultaten nog steeds in de catalogus blijft. De nieuwe berline is niets meer of niets minder dan de vorige generatie A4 en onze Belgische sterontwerper Luc Donkerwolcke, die nu bij Seat het mooie weer maakt, heeft zich moeten beperken tot wat oppervlakkige ingrepen. De neus krijgt een Seat-grille en ook de vorm van de voor- en achterbumper en voorste koplampen werd aangepakt. Achteraan is de aankleding van de lichtunits gewijzigd, maar aan de vorm tornen was alweer een brug te ver. Het model is met een lengte van 4,60m vanzelfsprekend voer voor het semgent van de grote gezinsberlines. Logisch want ook de vorige A4 werd daar geparkeerd. In het interieur bespeuren we eveneens subtiele wijzigingen. De Exeo heeft onder meer recht op een wat aangepast instrumentarium, een specifiek stuurwiel en ronde verluchtingsroosters.

De Audi A4-doorslag (de productielijn van de vorige A4 generatie werd integraal naar de productiefaciliteit van Seat in Martorell -bij Barcelona- verhuisd) krijgt drie benzinemotoren onder de kap. Die hebben een vermogen vanaf 102pk tot 200pk. Er komen drie diesels en gelukkig zullen die wél uitgerust zijn met common-rail technologie. Dat kan ook niet anders, want de TDI's met pompverstuiver voldoen niet aan de Euro V-norm die voor nieuwe modellen van kracht is vanaf januari 2009. Reeds bestaande modellijnen mogen nog tot 2011 Euro IV-motoren omvatten. Het gaat vanzelfsprekend om de tweelitercentrale. De instapper wordt 120pk sterk en de topper levert 170pk. Vijf van de zes motoren worden door een turbo geholpen.

Seat zal de Exeo aanbieden in drie uitrustingsniveaus; Reference, Stylance en Sport. Op de marktintroductie is het nog wachten tot de lente van 2009, maar een prijsindicatie wou het bedrijf toch al kwijt. De instapper zal zo'n € 22.000 kosten.