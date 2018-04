Cabrio van Lexus IS

Door: BV

Lexus onthulde zopas de dakloze versie van de IS op het Autosalon van Parijs. Het model is voorzien van een driedelig metalen klapdak waarvan de panelen uit aluminium zijn vervaardigd. De transformatie geschiedt met een druk op de knop enneemt niet meer dan 20 tellen in beslag. Aan boord is plaats voor vier inzittenden, net als bij het gros van de concurrenten. Het dak verdwijnt achter de rolbeugels. Om daar plaats voor te voorzien moest de achteroverhang met 55mm vergroot worden. En omdat het smoelwerk specifiek is voor deze C werd de neus eveneens een paar millimeter langer. Belangrijk: ook met het dak open, is er nog voldoende plaats voor een golfset.

Onder de kap vinden we dezelfde 2,5l V6 met 208pk als in de sedan, gekoppeld aan een automatische zesbak. Aanpassingen zijn verricht om de stevigheid te verbeteren, ongetwijfeld ten koste van het gewicht. Over de prestaties wordt dan ook nog met geen woord gerept. Maar Lexus wil wel kwijt dat het comfort en de geluidsisolatie vergelijkbaar zijn met die van de berline. Volgende zomer staat de IS 250 C in Europa bij de dealer.