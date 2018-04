Mazda MX-5 Facelift

Door: BV

De facelift van de Mazda MX-5 was reeds eerder gelekt, maar nu hebben we ook echte foto's. Het gaat in de eerste plaats om een bescheiden stilistische oefening, die het eigenzinnige karakter van de kleine roadster intact laat, maar die het kleintje meer aangepast maakt aan Mazda's recente stijlevolutie. Noteer daarom in de eerste plaats een gewijzigde grille en aangepaste lichtunits. De achterkant krijgt een gelijkaardige makeover.

Het onderstel is fijngeslepen door de afstelling van onder meer de ophanging te wijzigen, en de motoren verdragen voortaan een wat hoger toerental. Maar de open tweezitter (verkrijgbaar met zowel een metalen klapdak als een conventioneel stoffen exemplaar) moet vooral profiteren van een nieuwe zestrapsautomaat.