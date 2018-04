BMW X1 ook met achterwielaandrijving

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs stelde BMW de X1 als concept car voor. Dat is (letterlijk, want wijzigingen zullen er nauwelijks zijn) de toekomstige kleine broer voor X3 en X5. En net als z'n twee broers zou hij steeds de beschikking hebben over de xDrive gedoopte vierwielaandrijving. Maar nu, amper een week later, komt het merk daar al op terug. Het kan best zijn dat de basismotoren, zoals de tweeliter benzine, op de markt verschijnt met de voor BMW conventionele achterwielaandrijving. Wellicht krijgt die een trendy naam als sDrive en wat intelligente elektronische voorzieningen om de tractie verder te optimaliseren. BMW denkt met een achterwielaangedreven X1 de prijs van de instapversie te kunnen drukken. Bovendien kan die (door een lager vermogensverlies en minder gewicht) een lagere CO2-uitstoot laten optekenen.