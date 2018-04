Dodge Viper zet record op Nurburgring

Door: BV

Rondetijden voor de vermaarde Nordschleife van de Nurburgring zijn voor de constructeurs van sportwagens een gedroomde manier om de prestaties van hun wagens extra in de verf te zetten. Zeker als er records sneuvelen. Denken we onder meer aan Donkervoort (D8), Renault (Megane R26.R) of Nissan (GT-R ). Nu heeft ook Dodge met de Viper ACR het ronderecord voor productiewagens -een term die u ruim mag interpreteren- op z'n naam geschreven. De nieuwe toptijd: 7 minuten, 22 seconden en één tiende.

De Viper is op zich al niet kinderachtig, maar de ACR is eigenlijk een voor circuit bedoelde versie die gehomologeerd is voor gebruik op de openbare weg. De creatie van de SRT-afdeling van het merk (Street Racing Technology) wordt gekenmerkt door een regelbare ophanging, lichtere wielen, tweedelige remschijven, voor weggebruik gehomologeerde competitiebanden en aerodynamische verbeteringen die bij 240 km/u voor meer dan 450 kilogram aan neerwaartse druk zorgen. In tegenstelling tot de ‘gewone' Viper is de ACR-versie in ons land niet te koop.