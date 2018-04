Nissan wil stuk van Chrysler

Door: BV

De scheiding tussen Daimler (Mercedes) en Chrysler heeft dat laatste merk weinig rooskleurige toekomstperspectieven gegeven. De investeringsgroep Cerberus die het grootste aandelenpakket op zak heeft, is dan ook actief op zoek naar een ‘strategische partner'. Er zijn gesprekken gaande met het zelf zwaar noodleidende General Motors. Maar er wordt van uitgegaan dat GM vooral interesse heeft in het liquideren van concurrerende modellijnen. Vandaag raakte bekend dat de Renault-Nissan-alliantie een bod heeft uitgebracht op 20% van de Chrysler-aandelen. Het bod is overigens enkel afkomstig van Nissan. De Japanners zouden geen plannen hebben om de totale productlijn (Dodge, Jeep en Chrysler) te liquideren, maar azen voornamelijk op schaalvoordelen en synergieën. Ook Daimler heeft nog een vinger in de pap, want de Duitsers bezitten nog steeds 19,9% van de aandelen.