Nieuwe Gallardo voor Italiaanse politie

Door: BV

Het is algemeen geweten dat de Italianen een zwak hebben voor stijl en uniformen. En de Italiaanse politie weet die twee met de hulp van Lamborghini bijzonder goed te combineren. Vanaf dit weekend rijdt houdt een Gallardo LP560-4 het Italiaanse wegennet in de gaten. Het is de al de derde Lamborghini van het team.

De nieuwe telg heeft recht op meer vermogen; 560pk, wat het model maximaal 326km/u snel maakt. En de Gallardo is uitgerust met een hoop speciale snufjes. Een camera die beelden rechtstreeks kan doorsturen naar het controlecentrum, een medische noodkit, allerhande boordcomputers (onder meer om vanuit de auto nummerplaten te kunnen controleren) en een gekoelde opbergruimte in de neus, speciaal voor het transport van donororganen.