Nieuwe generatie Lexus RX

Door: BV

Lexus speelde met de eerste generatie van z'n RX een pioniersrol in het luxe-SUV-segment door van het model een hybrideversie te commercialiseren. Die versie sloeg, vooral in bepaalde streken als Californië, in als een bom en het is dan ook de hybrideversie van de nieuwe generatie die z'n debuut mag vieren op de Los Angeles Autoshow.

Deze nieuwe RX luidt alvast geen stijlbreuk in. Z'n lijnenspel is duidelijk verwant met dat van de eerste generatie, zij het wat expressiever. En natuurlijk komen er in de lengte- en breedtematen de nodige centimeters bij. In het geheel herwerkte interieur blijft ruimte voor vijf inzittenden. Een zevenzitter staat niet op het programma.

Lexus heeft de ruimte onder de koffervloer in de RX 450h -die nog steeds een kleine elektromotor combineert met een 3,5l V6 benzinecentrale, een automatische versnellingsbak en intergraalaandrijving- nodig voor de hybride-aandrijflijn. De RX 450h is 295pk sterk, de instapper RX 350, die eigenlijk op de hybridetechnologie na identiek is, houdt 275pk achter de hand.