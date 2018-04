Dit is de nieuwe Mini Cabrio!

Door: BV

Mini heeft zopas de tweede generatie van z'n open vierzitter voorgesteld. Van de eerste editie gingen er wereldwijd al zo'n 164.000 over de toonbank. Het mag dan ook geen verassing heten dat het merk grotendeels trouw blijft aan het concept.

De koets van de Cabrio is net als die van de gewone Mini helemaal nieuw, ook al moet je goed kijken om de verschillen te zien. Dat heet ‘evolutionair design'. De tweedeurs behoudt z'n stoffen dakconstructie. Het geheel klapt bovenop de C-stijl, maar het voorste deel kan ook nog steeds doen alsof het een normaal schuifdak is. Ditmaal zijn de rolbeugels netjes weggestoken onder de vouwlijn van het dak, wat geheel een verzorgder en meer evenwichtig uiterlijk geeft. Voorheen waren de rolbeugels vast, nu schieten ze elektromechanisch tevoorschijn wanneer onheil dreigt. De scharnieren van de kofferklep verhuizen naar de binnenkant. Ook dat heeft een beter afgewerkt uiterlijk tot gevolg en omdat de horizontale lijnen van de achterzijde niet langer onderbroken worden, oogt het breder.

Het dak wordt volledige automatisch electrohydraulisch bediend. En je kan het dak bedienen tot een snelheid van 30km/u. Mini introduceert, zoals eerder aangekondigd, een nieuw gadget in het interieur. Het is de -optionele- ‘Always-Open Timer'. Een extra wijzerplaat die aangeeft hoeveel tijd je hebt gereden met het dak open. Ondanks de keuze voor uitklappende rolbeugels, wist Mini een doorlaadmogelijkheid te bewaren. De koffer zelf groeide tot een (nog steeds niet indrukwekkende) 125l met het dak open. Is het dak dicht dan slikt de klep 170l en als de achterzetels neergeklapt zijn stijgt de capaciteit tot 660l.

De Mini Cabrio ziet het levenslicht in twee versies. De instapper is de Mini Cooper. Die wordt aangedreven door een 1.6l viercilindermotor. Het blok levert 120pk bij 6.000t/min, 160Nm bij 4.250t/min en sleurt de dakloze Mini in 9,8 tellen naar 100km/u. De topsnelheid bedraagt 198km/u, het verbruiksgemiddelde 5,7l/100km en de CO2-uitstoot is 137gr/km. De topversie (voorlopig - er komt nog een John Cooper Works-versie) is de Cooper S. Dei wordt aangedreven door een geblazen variant van hetzelfde blok. Die is goed voor 175pk (5.500t/min) en 240Nm koppel (1.600 - 5.000t/min), is tot een top van 222km/u in staat en tikt na 7,4 tellen af op 100km/u. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 6,4l/100km en de sportieveling stoot elke kilometer 153gr CO2 uit. De Belgische lancering van het model is pas in de lente voorzien.