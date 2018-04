Lexus Hybride in Detroit

Door: BV

Lexus kan al uitpakken met het grootste hybridegamma van het moment, maar Toyota's luxe-dochter krijgt er binnenkort een specifiek hybridemodel bij. Dat wil zeggen dat die Lexus, die HS250h zal heten, in tegenstelling tot andere Lexus-modellen niet met een conventionele benzine- of dieselmotor verkrijgbaar zal zijn. Het doek gaat eraf op de Detroit Motorshow die in januari doorgaat. Daar beleeft ook de fonkelnieuwe Toyota Prius z'n debuut. Details over de Lexus-hybride zijn niet bekend, al gaat het gerucht dat de Lexus nogal wat gemeen heeft met de inmiddels derde Prius-generatie. Volgende maand hebben we uitsluitsel.