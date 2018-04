Hirsch tooit Saab 9-3 Aero

Door: BV

Ook in ons land kan je via het officiële Saab-dealernet vermogens- en stilistische upgrades voor je Zweedse automobiel bestellen. We voelden deze herfst zelfs de 9-3 1.9 TTiD by Hirsch aan de tand. En de Zwitserse Saab-specialist heeft nu een nieuw pakket klaar voor de 9-3, voor zover je die in het toch al niet kinderachtige Aero-niveau had besteld. Die geven de sedan, break en cabrio een assertievere pose.

De grille vooraan kreeg een honingraatstructuur. De voorbumper is voorzien van een geintegreerde splitter en een hertekende grille onderaan. Die levert meer koeling op. De meer uitgesproken zijskirts geleiden lucht naar een heuse achterdiffuser. Een vleugeltje (sedan en cabrio) of vleugel (break) maken het pakket compleet. Alle herwerkte koetswerkcomponenten zijn uitgevoerd in carbon, dus je Saab wordt er niet zwaarlijviger van. Het pakket moet zo'n € 1.500 kosten, exclusief de velgen. In die prijs zit geen vermogensupgrade, maar ook die kan je uit de Hirsch-catalogus plukken.