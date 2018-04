HS250h: nieuw hybridemodel van Lexus

Door: BV

Lexus had voor het Autosalon van Detroit een nieuw model aangekondigd; de HS250h. Dat zou de allereerste Lexus zijn die alleen met een hybride aandrijflijn verkrijgbaar is. Er werd algemeen van uitgegaan dat het om een herwerkte versie van de nieuwe Toyota Prius zou gaan. De nieuwe generatie van dat model debuteert eveneens in Detroit. De HS250h maakt wel gebruik van het platform van de Prius en het gros van de hybridetechnologie is uitwisselbaar, maar Lexus heeft zich de moeite getroost om een compleet nieuwe koets te ontwikkelen. De Prius is een vijfdeurs met monovolume-trekjes - de HS250h is een moderne vierdeurs. De vormgeving vertoont zowel trekjes van de IS als van de laatste Toyota Camry. Aerodynamisch is hij ook; de Cx tikt af op amper 0,27. De nieuweling is een tikkeltje groter dan de voorlopig kleinste Lexus. Wellicht omdat het prijskaartje ook boven dat van de IS zal uitstijgen. Voor ons is dat evenwel geen factor van betekenis: de HS 250h maakt (voorlopig) niet de oversteek naar het Oude Continent.

Om de Lexus wat meer pit te geven dan de nieuwe Toyota Prius, wordt de hybride aandrijflijn van de edele Japanner bijgestaan door een benzinemotor met een aanzienlijk groter slagvolume. De Prius heeft een 1,6l, deze Lexus een 2,4l. Alleen de benzinemotor is al goed voor 187pk. Lexus hoopt voor het model jaarlijks dik 30.000 klanten te vinden.