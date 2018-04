Fisker Karma is klaar

Door: BV

Grote autoconstructeurs houden voorlopig hun handen af van plug-in hybrides. Het zal nog een vol jaar duren eer Chevrolet met de Volt (wellicht) als eerste de stap waagt. Maar de vraag naar milieuvriendelijk transport heeft inmiddels al zuurstof geboden aan enkele nichespelers. Denken we aan Tesla dat voor z'n Roadster gebruik maakt van een Lotus-onderstel. Ook Henrik Fisker, eerder onder meer actief bij Aston Martin, rook z'n kans en startte onder z'n eigen naam een merk op. Een jaar geleden verbaasde hij vriend en vijand met de Karma; een elektrische vierzitter. En nu, alweer op het Autosalon van Detroit, is de productieversie klaar. Aan de vormgeving van het koetswerk werd niet al te veel meer gewijzigd. In het interieur werd de materiaalkeuze wel nog grondig aangepast. Daar was nogal wat kritiek op gekomen.

Fisker hangt de koets op aan een aluminium spaceframe. Onderhuids vinden we niet alleen een lithium-ion batterijpack, maar ook een 260pk sterke 2.0l viercilinder turbomotor (afkomstig van GM) om stroom te genereren als de batterijen de ranke vierzitter niet langer autonoom van stroom kunnen voorzien. De 22-duimers krijgen hun vermogen van een koppel 201pk sterke elektromotoren. Daarmee komt de Karma niet al te kinderachtig uit de hoek. Het model zal in staat zijn een kruissnelheid van 200km/u aan te houden en heeft voor de sprint naar 60Mph (96km/u) niet meer dan 5,8 tellen nodig.

Fisker wil van de Karma jaarlijks 15.000 bouwen. De eerste 1.300 exemplaren zijn al besproken. In de VS moet het model 87.900 dollar kosten. Fisker ambieert ook een Europese carrière, maar die volgt nog niet meteen.