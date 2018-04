Fisker Karma gaat ook topless

Door: BV

Fisker pakt op de Detroit Motorshow niet alleen uit met de productieversie van de Karma. Er is ook ruimte voor extra creativiteit. Naast de vierdeurs staat ook een studiemodel van een tweedeurs te blinken. Die biedt nog steeds plaats aan vier personen, al slinkt de ruimte voor de achterste inzittenden aanzienlijk. De reden? Fisker moest plaats vrijmaken voor het dak. Als het merk z'n zin krijgt dan produceert het binnenkort immers ook een cabrioversie van z'n plug-in hybride. Geheel in lijn met de laatste trends gaat het om een vast dak dat in verschillende delen onder de kofferklep plaatsneemt als de inzittenden de wind in de haren willen voelen.

De structuur is helemaal identiek aan die van de productie-Karma met vier portieren. Een aluminium spaceframe levert de structurele integriteit, een lithium-ion batterijenset kan aan het stopcontact opgeladen worden en zorgt voor voldoende stroom voor twee 201pk sterke elektromotoren en als die hulp nodig hebben staat een 260pk sterke 2.0l turbomotor ter beschikking.