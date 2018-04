Lexus LS met zespitter in de maak

Door: BV

Het is een trend om almaar grotere auto's door krachtige, hoogtechnologische maar kleinere motoren aan te drijven. Denk maar aan BMW dat z'n twaalfcilinder in de koelkast zou laten staan (en zich achteraf bedacht) nu het een dubbel geblazen V8 in de 7-Reeks lepelt. En bij Mercedes wordt openlijk gespeculeerd over een S-Klasse met een viercilindermotor, wellicht in combinatie met een elektrisch aggregaat. Ook bij Lexus wordt nu ernstig gekeken naar een kleiner blok voor z'n toplimousine.

In de LS zit momenteel steeds een achtpitter. In de LS460 doet die z'n werk autonoom en in de (zuiniger) LS600h wordt die door een elektromotor bijgestaan. Nu overweegt Lexus een kleinere zescilinder, die al spoedig in productie zou kunnen gaan. Toyota heeft immers een 3,5l zespitter die met z'n meer dan 300pk een vermogen biedt dat kan wedijveren met dat van de Duitsers en de LS -die al lichter is dan een vergelijkbare Mercedes of BMW - zou nog van de extra gewichtsbesparing kunnen profiteren.