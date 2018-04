Eerste beeld nieuwe Kia monovolume

Door: BV

Kia heeft met de Cee'd de jacht op de consument in Europa's grootste segment geopend. En het merk is niet van plan betekenisvolle niches buiten schot te laten. Een vijfdeurs en een meer dynamisch gelijnde driedeurs dekken al een mooi deel van het segment af, maar de Koreanen willen ook de monovolumekoper in hun netten strikken. Daarom wordt bij Kia bijzonder hard gewerkt aan een monovolume op basis van het moderne Cee'd platform. Veel informatie is er nog niet, alleen deze eerste foto. En Kia's belofte voor een interieur met veel mogelijkheden en een panoramisch glazen dak dat het tot de productieversie zal schoppen.