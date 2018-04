Gumpert Apollo op Speed

Door: BV

De Gumpert Apollo staat al te boek als een extreme sportauto met uitzonderlijke prestaties. Hij moet overigens van het cijfermateriaal hebben, want de functionele looks van de Duitse creatie vallen niet al te zacht op het netvlies. Maar geen nood; Gumpert heeft de toch al flitsend snelle Apollo nog een extra dosis Speed door de neusvleugels gejaagd.

De koets van de Speed heeft aangepaste wielkasten een verstelbare voorvleugel en een gereduceerde totale hoogte (nog amper 1,1m). Onder de kap zit een 4,2l dikke geblazen V8. Die kan je naar keuze krijgen met 650, 700 of 800 paarden aan de teugels en een trekkracht van 850, 875 of 900Nm. Het gewicht is bij de drie versies beperkt tot een identieke 1,2 ton, ondanks de aanwezigheid van een audio-installatie en airco. De prestaties zijn voldoende om aan doe-het-zelf-lobotomie te doen. De 700pk versie heeft slechts 3 tellen nodig voor de sprint naar 100km/u en haalt een top van 360km/u. De 800pk-uitvoering is vanzelfsprekend nog een maatje straffer, maar Gumper wil nog even niet kwijt hoe veel straffer...