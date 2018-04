Audi TT RS krijgt 340pk

Door: BV

Audi heeft de eerste bruikbare informatie over de TT RS, de krachtigste uit de geschiedenis, de wereld ingestuurd. De compacte tweezitter wordt liefst 340pk sterk. Al dat geweld is overigens afkomstig van een relatief kliene 2,5l vijfcilinder benzinemotor die z'n potentie vooral dankt aan een knoert van een turbolader. De TFSI houdt bovendien ook nog eens 450Nm trekkacht achter de hand. Dat via de voorwielen loslaten was uiteraard geen optie, dus beschikt de TT RS altijd over Quattro vierwielaandrijving. Onder z'n rechterhand krijgt de bestuurder de pook van een zesbak, de versnelling moet hij zelf kiezen.

Audi belooft dat de TT RS zowel in open (roadster) als gesloten vorm 280km/u snel wordt. En wie alle onderdelen met gepaste kunst bespeeld helpt het ding in minder dan 5 tellen naar 100km/u. Daarmee blijf je in de achteruitkijkspiegel van de R8 zitten. Gelukkig zijn ook de remmen opgewaardeerd en heb je schijven met een diameter van 18" ter beschikking. Bij dergelijke exclusieve prestaties hoort uiteraard ook een exclusieve uitstraling. Het uiterlijk is daarom verfraaid met dikke luchthappers, specifieke 20-duims velgen en een meer imposante achtervleugel ter vervanging van het elektrisch uitklappende exemplaar. Door de hertekende achterbumper steken twee ovalen uitlaten, net als bij de krachtigste R8. Aan de binnenzijde noteren we sportmeubilair en een heel eigen aankleding.