Zagato Perana Z-One is exclusief speeltje

Door: BV

Bedrijven als Zagato leveren hand en spandiensten aan constructeurs - vooral met betrekking tot het ontwerp en de productie van auto's in beperkte oplagen. Zagato houdt zich zelfs bezig met het ontwerp en de bouw van unieke meesterstukken voor (zeer) gefortuneerde klanten. Allemaal zaken die in tijden van crisis niet noodzakelijk hun piek beleven. Maar dat weerhoudt het huis er niet van op het Salon van Genève deze Perana Z-One voor te stellen. Exclusief speelgoed.

Het gros van de techniek voor deze Perana is afkomstig van GM. De blikvanger is een 6,2l dikke V8 uit de Corvette. Die is goed voor 440pk. Omdat de Perana voor de rest weinig om het lijf heeft (de koets is geheel uit lichtgewicht materialen opgetrokken) zet hij maar 1,2 ton op de weegschaal. Dat is voldoende voor een print van 0 tot 100km/u in hooguit 4 tellen.