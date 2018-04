Kia werkt aan compacte middenklasser

Door: BV

Wie dacht dat Kia het B-segment alleen met de eigenzinnig gelijnde Soul zou gaan bewerken is er aan voor de moeite. Op het Salon van Genève trekken de Koreanen immers het doek van deze concept car die gewoon ‘nummer 3' (No 3) gedoopt werd.

Het 4,04m lange showexemplaar is door Kia's Europese designstudio getekend. Op de neus vinden we volgens de constructeur het nieuwe Kia-gezicht, met een nieuw design voor grille, een aangepaste positie van het logo en een uitgesproken koplampen. De vijfzitter in mat grijze lak weet zich te onderscheiden door z'n ver doorgetrokken voorruit en z'n panoramische glazen dak met een diagonaal opgestelde steunbalk.