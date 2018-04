Nieuwe Kia Sorento: aflevering 3

Door: BV

Kia heeft eerder niet één, maar twee maal schetsen van de nieuwe Sorento vrijgegeven. Die debuteert volgende maand op het Autosalon van Seoul. Ditmaal hebben we voor het eerst foto's van de grote SUV. Die krijgt een fonkelnieuwe dieselmotor onder de kap, goed voor 185pk. Een centrale die gekoppeld zal worden aan een automatische zesbak.

Minstens even belangrijk; Kia stapt voor de nieuwe Sorento af van een structuur met een ladderchassis en kiest voor een moderne, zelfdragende koets. Dat garandeert uitst ekende rijeigenschappen. Of de reductieversnelling voor het zwaardere terreinwerk, behouden bleef, is nog onduidelijk.