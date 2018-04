Officieel: Lambo Murcielago LP650-4 Roadster

Door: BV

Lamborghini had de LP 650-4 Roadster op basis van de Murcielago wel aangekondigd voor het autosalon van Genève, maar op de stand van de autobouwer was het model niet te zien. Het is pas nu officieel onthuld.

Het aparte kleurenschema is het meest opvallende wapenfeit van deze open tweezitter. Lamborghini combineert een koets in Grigio Telesto met accenten in Orange Arancio. Het gaat dan onder meer om de voorvleugel, de luchtinlaten en de remklauwen. Het kleurenpalet wordt ook in het interieur doorgezet. Daar wordt het rijkelijk aanwezige Alcantara en Leder gecombineerd met oranje stiknaden, sierbiezen voor de vloermatten en schakellepels aan het stuurwiel.

Onder de kap zit nog steeds een 6,5l V12, voor de gelegenheid met 10pk opgekitteld tot 650pk en 660Nm sterk. Dat vermogen wordt aan de vier wielen toevertrouwd. De LP650-4 Roadster katapulteert zich in 3,4 tellen naar 100km/u en kan een top van 330km/u halen. Lamborghini zal van het model niet meer dan 50 stuks produceren.