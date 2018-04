Eerste blik op grote Kia

Door: BV

Kia werkt aan een nieuwe toplimousine. Een voorbode van het model debuteert als KND-5 Concept Car op het Autosalon van Seoul en daar is dit het eerste beeld van. De bijna 5 meter lange vierdeurs krijgt een wielbasis van 2,85m en heeft een 3,5l grote zespitter in V-vorm onder de kap. Het vermogen wordt via een zestrapsautomaat aan de voorwielen toevertrouwd, maar dat laatste zou een kenmerk zijn dat uitsluitend geldt voor dit studie-exemplaar. Het lijnenspel wordt voor serieproductie overgezet op een platform dat het vermogen aan de achterwielen toevertrouwd. Zou, want officiële informatie ontbreekt nog.